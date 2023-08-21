ملتقى الشباب العربي يوجه الشكر لأبو الغيط لجهوده في إنجاح القمتين العربيتين بالجزائر والسعودية

وجه مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة برئاسة الدكتوره مشيرة ابو غالي الشكر والتقدير للسيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وفريق عمل الامانة العامة لجامعة الدول العربية لجهودهم المخلصة في انجاح القمتين العربيتين في دورتهما ال 31 بالجمهورية الجزائرية وال 32 بالمملكة العربية السعودية حيث اكدتا القمتين علي اهمية دور الشباب والمجتمع المدني في تعزيز العمل العربي.



وأكد المشاركون في ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي في نسخته الثانية التي انطلقت اليوم بالقاهرة أهمية دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مطالبين بتضافر الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار.



وصرحت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، أن جامعة الدول العربية استجابت لطلب مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بدعوة الشباب العربي للمشاركة باول قمة عربية متخصصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيه عام 2009 بدولة الكويت وما سبقها من فعاليات ومنتديات شارك فيها الشباب وساهم في وضع بصمته من آراء ومقترحات وافكار.

وأضافت أبو غالي في كلمتها اليوم الأثنين خلال ملتقى حديث الشباب العربي الذي انطلقت فاعليته في نسخته الثانية في فندق سفير بالقاهره، أن الجامعة العربية استمرت علي نهجها داعمة ومساندة دائما للشباب ونحن شهداء علي ذلك في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الذي حرص منذ اطلاق اعماله عام 2003 علي توثيق روابط العمل بين الشباب بالمجتمع المدني وجامعة الدول العربية والعمل علي تفعيل دور الشباب اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتعليميا والسعي تجاه تنميتة بكافة المجالات.

واكدت الدكتورة مشيرة ابو غالي اهمية التكامل الاقتصادي العربي وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال الاهتمام بالتعليم منوهة في هذا الاطار باهمية استحداث كليات جديدة بالجامعات تتماشى مع احتياجات سوق العمل ، وكذلك استغلال الاموال المهاجرة في تنمية المشروعات وتمكين الشباب من الحصول على التمويلات اللازمة .



وشهدت الجلسة الاولى لملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي مناقشة التمكين الاقتصادي للشباب العربي حيث ناقشت اليات توطين الاقتصاد العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الاداة الفاعلة لتحقيق مشروعات تكاملية عربية ، وادارت الجلسة النائبة الدكتورة هالة رمزي فايز عضو الشورى البحريني رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة .









