المسح التناسلي الشامل والتلقيح الإصطناعي لـ 4371 رأس ماشية بالشرقية

لتحسين السلالات المحلية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري ب مديرية الطب البيطري، أن إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قاموا خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف و ٣٩٦ ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( ٩٧٥) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ويذكر أن مديرية الطب البيطري قامت عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الـ ٥ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤١٨ ألف و ٩٣٥) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢١١ ألف و ٤٤٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٠٧ ألف و ٤٨٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٨٠٥٦) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٣٨٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.