الشباب السعودي يقترب من صفقة في الدوري الإنجليزي

اقترب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة بالدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمة من نادي إيفرتون الإنجليزي ، بالتعاقد مع اللاعب ديماراي جراي.





وفي هذا الصدد أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات : "توصل نادي الشباب إلى اتفاق شفهي مبدئي مع نظيره الإنجليزي إيفرتون لضم اللاعب ديماراي جراي ، ومن المنتظر أن يبدأ فريق الشباب إجراءات معرفة الشروط الشخصية للاعب تميدًا لأخذ خطوات جادة".



على صعيد متصل رفعت إدارة نادي الشباب السعودي العرض النادي المقدم إلى إدارة في الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت الأنباء الواردة اليوم من السعودية أن أحمد السيد زيزو تلقى عرضًا للانتقال الشباب السعودي مقابل 10 ملايين و500 ألف دولار دون أي بند يلزم اللاعب بالعودة إلي الزمالك في حال عودته لـ مصر.

ذكرت مصادر سعودية أنه تم الاتفاق بين الناديين علي الأمور المادية كافة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة ، على الرغم من نفي اللاعب وجود أي عروض رسمية أو رغبة شخصية منه في الانتقال.

انتهاء عقد زيزو ..

ومن المقرر أن ينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف عام 2025، ويتبقى له موسمان مع الفارس الأبيض، وحتى الآن تلقة اللاعب اتصالات مكثفة من نادي الشباب الراغب في التعاقد معه.

ويرفض نادي الزمالك رحيل أحمد زيزو عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى رفض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة لأهمية اللاعب في قائمة الأبيض الموسم المقبل.