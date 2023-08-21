مصر تفتح الباب أمام المنتجات المصنعة للوصول إلى ٣ مليارات مستهلك



قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وفد تتارستان في زيارته الثانية لمصر منذ 2018 يعتبر ترجمة حقيقة لتعاون القطاع الخاص بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، وتطرق إلي أحدث الإجراءات والحوافز الحكومية للقطاع الخاص والتي من بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من القطاعات المختلفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، والتشريعات الجديدة التي تسهل تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي كما أن مصر سوق ضخم به 100 مليون نسمة كما أن القاهرة تمتلك مناطق تجارة حرة تفتح الباب أمام المنتجات المصنعة في مصر إلي الوصول إلي أكثر من 3 مليار مستهلك.





وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري التتارستاني، في كلمة ألقاها نيابة عنه عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر، وأن هناك تطور تشريعي كبير في مصر يمكن القطاع الخاص ويحمي الاستثمارات الأجنبية.



وأشار إلي أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية خاصة كناز من جمهورية تتارستان وهي شركة العملاقة ستعمل في محور قناة السويس، وهناك مجالات كبيرة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها من جمهورية تتارستان في الطاقة والسفن وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الطبية والأدوية وغيرها يمكن أن تكون محولا للتعاون المشترك إضافة إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.



وأوضح رئيس الغرف التجارية أن مصر أصبحت تمتلك موانئ ضخمة ومتطورة وحدثت منظومة الفحص والإجراءات الجمركية للتصدير والاستيراد مما يسهل عمل الشركات والمستثمرين الأجانب في مصر، لافتاً إلى أن مصر تقدم فرصة مميزة للشركات من جمهورية تتارستان للوصول إلي أسواق ضخمة مع عمل استثمارات مشتركة في مصر بهدف استغلال موقع مصر وانفتاحها على كافة الأسواق وهو ما يجعل القاهرة مركز مهم للتصنيع والتصدير.