بكين توافق على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية

أعلنت الصين، موافقتها على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية المعلّقة منذ العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت وانغ ونبين، المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين، إنّ "الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية لخطّي بيونج يانج-بكين والعكس".

يشار إلى أن كوريا الشمالية مقطوعة عن العالم الخارجي إلى حدّ كبير منذ مطلع 2020، عندما أغلقت حدودها للتصدّي لجائحة كوفيد-19.

وكان مقرّراً أن تقوم شركة الطيران الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، بأول رحلة تجارية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكنّ هذه الرحلة تمّ إلغاؤها بصورة مفاجئة في اللحظة الأخيرة.

وصباح اليوم، انتظر صحفيون في مطار بكين الدولي وصول رحلة "إير كوريو" من بيونج يانج، التي كان مقرّراً أن تهبط في الساعة 09,50 (01,50 توقيت جرينتش) لكن بعد مضيّ ساعتين على الموعد المقرّر لوصولها ظهر فجأة على شاشة الوصول في المطار إشعار بأنّ الرحلة أُلغيت.

وأفاد مطار بكين لوكالة فرانس برس بأنّ شركة الطيران الكورية الشمالية لم تعط أيّ مبرّر لإلغاء الرحلة.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية





وقد تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أسطول السفن السطحية الثاني للحرس التابع لأسطول البحر الشرقي التابع لبحرية الجيش الشعبي الكوري، وذلك خلال زيارته صباح اليوم الاثنين، وحدة بحرية وأشرف بنفسه على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية في محاولة على ما يبدو للرد على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شاهد أيضا بحارة في سفينة الدورية يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز «استراتيجية»، وتعهد بتعزيز البحرية الكورية الشمالية لجعلها مجموعة خدمات «شاملة وقوية» ذات كفاءة قتالية محسنة ووسائل حديثة للقدرات الهجومية والدفاعية السطحية وتحت الماء.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات درع الحرية أولتشي السنوية اليوم الاثنين، والتي تشمل تدريبات طوارئ مختلفة مثل تدريب مركز القيادة والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولتشي للدفاع المدني، وتستمر التدريبات حتى 31 أغسطس.