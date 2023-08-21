برشلونة يُعلن إعارة لاعبه سيرجينو ديست إلى آيندهوفن

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين ، رحيل لاعبه سيرجينو ديست إلى نادي آيندهوفن الهولندي معارًا لمدة عام مع وجود بند يفيد بأحقية الشراء من قبل النادي الهولندي.





وأصدر النادي الكتالوني بيان رسمي اليوم الإثنين قال فيه : "توصل النادي إلى اتفاق مع نادي آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024، مع وجود بند أحقية الشراء".

وواصل البيان “ يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست”.

ويخوض اللاعب الأمريكي موسمه الثاني على التوالي، على سبيل الإعارة، بعدما انتقل إلى نادي بشلونة في صيف 2020 قادما من نادي أياكس الهولندي".

فوز برشلونة الأول بالليجا ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ، قد تمكن أمس الأحد من الفوز على نظيره فريق قادش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الاسباني للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وتقدم الفريق الكتالوني بالهدف الاول عن طريق نجمه بيدور لوبيز بعد تمريرة من جوندوجان لتسكن شباك قادش في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 94 من الوقت الإضافي بزمن شوط اللقاء الثاني سجل توريس هدف التقدم الثاني للبارسا بعد انطلاقة من منتصف الملعب لينفرد بحارس قادش.

وبهذا الفوز احتل فريق برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الاسباني برصيد 4 نقاط، بينما تواجد قادش في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.