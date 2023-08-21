الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني يتوجه إلى جوهانسبرج لحضور قمة بريكس

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

 

توجه الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ لحضور قمة مجموعة بريكس الـ15.

 

txt

قمة بريكس 2023.. أهم المعلومات وأبرز القضايا والدول المشاركة وجدول الأعمال

txt

جنوب إفريقيا تعلن عدم حضور بوتين قمة بريكس

 

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أنه الزيارة تأتي بدعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وأنه من المقرر أن يشارك الرئيس الصيني ونظيره الجنوب إفريقي في رئاسة حوار القادة بين الصين وإفريقيا.

 

وأشارت إلى أن وفد الرئيس الصيني يضم كلا من تساي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية، من بين مسئولين آخرين.

مواد متعلقة

قمة بريكس 2023.. أهم المعلومات وأبرز القضايا والدول المشاركة وجدول الأعمال

لافروف: مجموعة بريكس لا تطمح لأن تصبح قوة جماعية مهيمنة جديدة

البرازيل تدعم انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى مجموعة بريكس

السعودية تسعى لتطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة بريكس