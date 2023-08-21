مصر تسيطر على المراكز الأولى ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني

سيطر لاعبو منتخب مصر على المراكز الأولى بجميع المراحل السنية في منافسات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات والتي اختتمت امس باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج منافسات مرحلة الدرجة الأولى على النحو التالي:





حيث حقق علي زهران "نادي طلائع الجيش" المركز الأول والميدالية الذهبية لمرحلة الدرجة الاولي على جهاز الحلق وجاء عمر محمد "الاهلي" في المركز الثاني و احمد المراغي "نادي المؤسسة العسكرية" في المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز الحركات الارضية للدرجة الاولى حقق عمر محمد "الاهلي" المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق اشرف قسطيس "المغرب" المركز الثاني وجاء اشيش قمار "الهند" في المركز الثالث.

وفي مرحلة الدرجة الاولي علي جهاز حصان القفز حقق اشرف قسطيس "المغرب" المركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق عمر محمد "الاهلي" المركز الثاني وجاء زياد خاطر "نادي المؤسسة العسكرية" في المركز الثالث.

واحتل عمر محمد "الاهلي" المركز الاول في منافسات جهاز المتوازي وجاء عبدالرحمن محمود "الاهلي" في المركز الثاني و احتل محمد عفيفي ن"سبورتنج" المركز الثالث.

كما حقق احمد المراغي "المؤسسة العسكرية" المركز الأول في منافسات جهاز العقلة وجاء عمر محمد "الاهلي" في المركز الثاني و احتل المركز الثالث مانسوم سافروڤ "ازربيجان"

وفي منافسات جهاز حصان الحلق حقق احمد ابوالسعود "الأردن" وجاء في المركز الثاني محمد عفيفي "سبورتنج" وحاء في المركز الثالث الحارث ركان "قطر" .

نتائج منافسات مرحلة الدرجة الثانية

حقق هاملت مانوكيان "ارمينيا" المركز الأول في منافسات جهاز المتوازي وحاء ماميكون خاشتريان "ارمينيا" في المركز الثاني بينما احتل محمد الجنايني "المؤسسة العسكرية" المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز العقلة حقق محمد عطية "سبورتنج " المركز الأول وجاء عبدالله بركه "نادي النادي شيراتون" في المركز الثاني واحتل احمد شعبان "المؤسسة العسكرية" المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز حصان القفز اختل زيد الخاليدي "الاردن" المركز الأول بينما حقق المركز الثاني اسر الكيكي "المؤسسة العسكرية" وجاء في المركز الثالث ايدن عليزادا "ازربيجان"

واحتل هاملت مانوكيان "ارمينيا" المركز الأول في منافسات جهاز حصان الحلق وجاء داتشي دولدزي "جورجيا" في المركز الثاني ثم ماميكون خاشتريان "ارمينيا" في المركز الثالث.

وفي منافسات جهاز الحركات الارضية حقق هاملت مانوكيان "ارمينيا" المركز الأول وفاز مواكنه ماميكون خاشتريان بالمركز الثاني، في حين احتل رسول احمدزادا "ازربيجان" المركز الثالث.