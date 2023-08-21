خبير: الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا لدعم الصناعة (شاهد)

كشف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في السنوات الأخيرة تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "عبدالله" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لدولة اهتمت بالمشروعات الصغيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدا على تأثيرها على الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها القطاعين الصناعي والزراعي.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يكون له أثر إيجابي على المدي البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي.

وواصل عبدالله أن الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية، ويوجد داخل كل مجمع قرابة ألف وحدة إنتاجية وبالتالي تعمل هذه المشروعات على توفير العديد من فرص العمل ودعم المنظومة الصناعية داخل الدولة.