مدرب إسبانيا يُسقط تمرد اللاعبات بلقب المونديال التاريخي

نجح منتخب سيدات إسبانيا في التتويج بلقب كأس العالم أمس الأحد ، للمرة الأولى في تاريخه ، عقب التفوق على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد ، جاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أستراليا بسيدني وشهدت حضور جماهيري قارب الـ 76 ألف متفرج.





ونجح خورخي فيلدا المدير الفني للمنتخب الإسباني في التغلب على تمرد اللاعبات ممن رفضن استدعهائن إلى المنتخب بداعي انشغالهم في حياتهن الإجتماعية وتواجد العديد من المشكلات داخل المنتخب.



وخلال شهر سبتمبر من العام الماضي، فوجئ مدرب إسبانيا بإرسال 15 لاعبة رسائل شخصية تُفيد بعدم قدرتهن على تمثيل المنتخب الفترة المقبلة ، الأمر الذي لاقى قبول فيلدا وعدم اعتراضه ، مع توفير خطة بديلة واكتفى بالقول في تصريحات صحفية “ما حدث مهزلة عالمية .. الأمر يضر بالكرة النسائية” .

وتحججت بعض اللاعبات بأسلوب المدرب فيلدا الذي اتبعه منذ عام 2015 ، واتسامه بالصرامة في الكثير من الأوقات، الأمر الذي يتنافى مع طبيعة المرأة عامة ولاعبات كرة قدم على وجه التحديد.

وضمت منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة التي أقيمت عام 2019.