محافظة الجيزة تنظم يوم ترفيهي لـ٦٠ مواطناً اجتازوا امتحانات محو الأمية بالحوامدية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن محو الأمية وتعليم الكبار هدف من أهداف التنمية المستدامة للدوله في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية لرفع كفاءة العنصر البشرى فى إطار خطة المحافظة بأن تصبح (محافظة بلا أمية ).

تصريحات محافظ الجيزة جاءت عقب متابعته فعاليات البرنامج الترفيهي الذي نظمته محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية لعدد ٦٠ دارس من الذين بفصول محو الامية بقرى المدينة وتمكنوا من تعلم القراءة والكتابة وذلك في خطوة من المحافظة لتحفيزهم وتشجيع الاخرين للالتحاق ببرنامج محو الأمية.

شمل البرنامج الترفيهي للناجحين والذي شارك فيه وحده السكان وإدارة الامومة والطفوله زيارة قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وكوبري ستانلي واحد الشواطئ بالاسكندرية للتنزه وقد تم السماح للناجحين بمرافقة اولادهم أو احد من أفراد الأسرة لمشاركتهم .

و عبر الناجحين عن سعادتهم بتلك البادرة من محافظة الجيزة مؤكدين علي دعوه اقاربهم وذويهم للتقديم والاشتراك في برنامج محو الأمية وتحفيزهم علي العلم والمعرفة.