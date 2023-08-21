أحمد عبدالدايم: اعتذاري عن التواجد بنادي الزمالك نهائي وهذا موقفي من الانتخابات

أكد أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بنادي الزمالك نهائي ولا رجعة فيه .

وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن ما تردد عن تواجده باللجنة المؤقتة التي تدير النادي غير صحيح، حيث انه أراد باستقالته رفع الحرج عن الجهة الإدارية ومنح الفرصة لوجوه جديدة تدير هذه المرحلة الحرجة.

وكشف عبدالدايم انه لا زال يمارس مهام عمله في الزمالك حتى يتم تعيين مسؤول جديد يقوم بتسليمه المهام بشكل رسمي .

وعن موقفه من انتخابات الزمالك المقبلة قال عبدالدايم انه لا يفكر في الترشح لانتخابات الزمالك وانه سيظل تحت انر النادي والكيان الكبير في اي وقت، نافيا ما تردد عن أن اعتذاره عن الاستمرار في النادي بسبب نيته في الترشح للانتخابات.

بيان وزارة الرياضة..

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا اليوم لحسم الجدل حول مستقبل نادي الزمالك جاء نصه كالتالي:

بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .

وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.