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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على طفل داخل كرتونة أمام مسجد بطهطا

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج، جهودها لكشف غموض عثور عامل بإدارة الأوقاف على طفل، مُلقى أمام أحد المساجد بناحية قرية الجريدات بدائرة المركز، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغاً من "محمد . ع" عامل بإدارة الأوقاف، يقيم بنجع أبو خرص بدائرة المركز، بعثوره على طفل ذكر يرتدي كامل ملابسه موضوع داخل كرتونة وبجواره " ببرونة لبن "، أمام مسجد بناحية قرية الجريدات بدائرة المركز، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة، وتم نقل الطفل المذكور لمستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه داخل المستشفى، أفاد مفتش الصحة بأن الطفل ذكر عمره حوالي 36 يومًا تقريبًا، وتم إيداع الطفل داخل حضَّانة مستشفى المراغة المركزي، وتم تكليف رجال وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بتكثيف التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .