عاجل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس متحور كورونا الجديد.. الفئات الاكثر عرضة
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على هارب من 136 سنة سجن في الوايلي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجح قطاع الأمن العام في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.

 

الداخلية تتمكن من ضبط طرفي مشاجرة بالسويس

القبض على مُنتحل صفة طبيب بشري بالإسكندرية

 

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

مواد متعلقة

متحور كورونا يثير الرعب في العالم.. ورواد السوشيال ميديا: أجلوا الدراسة أفضل

وزير التجارة يدعو تتارستان للاستثمار في مصر بمجال الحبوب

الاسكواش يعلن ضم بطولة مصر الدولية ضمن الاتحاد الأوروبي لأول مرة في التاريخ