الموعد النهائى لخطة تخفيف الاحمال والعودة للوضع الطبيعى

قامت الحكومة منذ اكثر من شهر مضى اتخاذ قرار بتخفيف الاحمال الكهرباء ، وياتى ذلك بالتزامن مع الفترة التى شهدت ارتفاع فى درجات الحرارة عن معدلها الطبيعى والتى وصلت لـ45 درجة ، وطرح مجلس الوزراء، جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، على مدار شهر أغسطس، على مستوى الجمهورية، وبدأ يتسأل الجميع عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.

تستعرض الوفد فى السطور التالية موعد نهاية تخفيف الاحمال الكهرباء :

موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء:

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدي البلد، عن موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء، وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما منتصفه على أقصى تقدير.

نهاية قطع الكهرباء:

وأشار موسى خلال تصريحاته ، ان الدولة بدأت بتخفيف أحمال وكان لدينا تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية وبدأت تدريجيا تقل، إلى أن وصلت اليوم إلى 1500 ميجا وات.

واوضح مقدم رنامج على مسئوليتى ، أن الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.

https://www.facebook.com/watch/?v=237590468749996

تعرض أوروبا لموجة حارة:

وتابع موسى، أن أوروبا تتعرض خلال الفترة الحالية لموجة حرارة غير مسبوقة، وهناك تخوف من انتشار النيران بسبب الحرائق الممتدة بين دولة إلى آخرى.

واختتم موسى، أن هناك مشكلة جفاف تداهم فرنسا وبعض دول أوروبا أثرت على ري الحدائق وغيرها من أنشطة الحياة اليومية.

خطة تخفيف الأحمال وزيادة أسعار الكهرباء:

والجدير بالذكر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منتصف الشهر الماضى عن حزمة قرارات مهمة بخصوص حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي بدأت منذ أيام مع تزايد الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.

محافظات ومؤسسات مستثناه من انقطاع الكهرباء عنها :

ويستثنى من هذه الخطة محافظات "مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر محافظات مستثناة من قطع الكهرباء :

أعلنت لجنة إدارة الأزمات التي تتابع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي جرى إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، كاملة على مستوى المحافظات، وقراها ومدنها باستثناء 3 محافظات.

المستشفيات وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية :

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن استثناء جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية من انقطاع الكهرباء تماما، لأنها من المنشآت الحيوية التى تقدم خدمة للمواطن ويجب توفير الكهرباء بها على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الصحة، بعد إعلان خطة الحكومة لتخفيف الأحمال إلى أن المستشفيات العامة والمركزية وبنوك الدم والوحدات الصحية والمعامل المركزية مستثناة من الانقطاعات الكهربائية تماما، مؤكدة أن جميع المنشآت الصحية التى تقدم خدمة علاجية للمواطنين مزودة بمولدات لتوفير الطاقة حال الطوارئ.