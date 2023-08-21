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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد كمية من المنشطات مجهولة المصدر في القاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

 

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معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

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