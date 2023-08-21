تحرير 119 محضرًا تموينيًا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 119 محضرًا تموينيًا مخالفًا، خلال حملات مكثفة تفتيشية ورقابية، على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية.

جاء ذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير (119) مخالفة تموينية على مدار يومين منها، (106) مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - توقف بدون عذر)، و (13) مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمى- مجهولة المصدر- شهادة صحية- تجار تموينيين- منتهية الصلاحية).