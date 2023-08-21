استعدادات الموسم الجديد.. الأهلي يجهز معسكرًا للنمسا والتدعيم بصفقتين

بدأت الأندية المصرية إستعداداتها مبكرًا للموسم الكروي الجديد 2024-2023، وهو ما ينبئ بأننا سنكون علي موعد بمنافسة من العيار الثقيل بالدوري الجديد، وذلك نتيجة لما شهدته الفترة الأخيرة من عقد صفقات قوية لأكثر من فريق والتحضير الذي تقوم به الأندية والمعسكرات الخاريجة المرتقبة.

وبحسب ما أعلنه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري أن، الموسم الجديد قد يبدأ في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن لم يتم الإستقرار بعد علي نظام المسابقة هل ستكون من دور واحد او مجموعتين أم سيكون بنفس نظام الموسم المنقضي.

ونعرض في السطور التالية أبرز تحضيرات الأهلي للموسم الجديد:

البداية ستكون مع بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري وهو النادي الأهلي، والذي يقضي فترة الراحة في الوقت الحالي عقب تتويجه بـ 5 بطولات في الموسم المنقضي.

وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي العودة من فترة الراحة يوم 24 أغسطس الجاري، علي أن يتدرب الفريق 4 أيام في ملعب بالجزيرة قبل السفر للخارج.

ومن المنتظر أن، يخوض الأهلي معسكره التحضيري للموسم الجديد في النمسا، وذلك بداية من 28 أغسطس وحتي العودة يوم 6 سبتمبر.

أما علي صعيد الصفقات فنجحت إدارة الأهلي حتي الأن في إبرام 3 صفقات من العيار الثقيل، البداية كانت بالتعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، ثم المغربي رضا سليم من الجيش الملكي، ومن المنتظر أن تكون هناك صفقة ثالثة في مركز المهاجم والأقرب هو البرازيلي سوزا لاعب جيونبك الكوري الجنوبي.

رضا سليم

أما عن الراحلين من القلعة الحمراء الحالية فشهدت القائمة 10 لاعبين انتهت رحلتهم مع المارد الأحمر والبداية كانت مع برونو سافيو ثم حمدى فتحى لصفوف الوكرة، كما رحل عن صفوف الأهلى أيمن أشرف بانتهاء تعاقده كما أنهى النادي الاهلى علاقته مع الموزمبيقي ميكيسونى.

بينما إنتقل 6 لاعبين الي نادى زد هم: مصطفى سعد وشادي حسين ومصطفى فوزى وأحمد سيد عبد النبي وحمدى موسى، قبل أن يضم علي لطفي حارس المرمى بشكل نهائي.