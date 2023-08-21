المؤبد لفران ومبيض محارة لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط

حكمت الدائرة الثالثة عشرة لمحكمة جنايات أسيوط على عامل مخبز ومبيض محارة بالسجن 3 سنوات وغرامة 100000 جنيه لكل منهما بتهمة تهريب المخدرات. وأيضًا حكمت على المتهم الأول بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 5000 جنيه بتهمة حيازة سلاح ناري في مدينة أبو تيج.

جاء الحكم برئاسة وزير الخارجية حفني عبدالفتاح حفني رئيس المحكمة بمشاركة المستشارين محمد عبدالحميد الزارع وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 5 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أبوتيج إلى تلقي معلومات من النقيب محمد مظهر نائب محقق قسم شرطة أبو تيج تفيد بأن هناك جرائم خطيرة تجري في المنطقة. ورود معلومات إلى النقيب محمد مظهر معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام "أحمد . ع . ع" 30 عامًا "فران" والسابق اتهامه في 21 قضية متنوعة و"علاء . ر . ث" 30 عامًا "مبيض محارة" والسابق اتهامه في 5 قضايا سرقة، باتجارهما في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

بعد تنفيذ إجراءات التفتيش، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين وتفتيش منزليهما. عند رؤية المتهمين لقوات الشرطة، حاولا الهروب لكنهما تم القبض عليهما. تم العثور بحوزتهما على عدة لفافات من مخدر الشابو بالإضافة إلى مبالغ مالية.

وعند استجوابهما، اعترف المتهم الثاني بحيازة المخدرات بقصد الاتجار فيها وأيضًا اعترف بالمبالغ المالية التي حصل عليها من بيع تلك المواد. أما المتهم الأول فاعترف بحيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في دفاع أعماله.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم الأول لديه سابقة اتهام في 21 قضية مختلفة.

بناءً على ذلك، أصدرت الدائرة الثالثة عشرة لمحكمة جنايات أسيوط حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل من المتهمين بمبلغ 100000 جنيه. كما حُكم على المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع رسوم جزائية قدرها 5000 جنيه إسترليني.

وبعد صدور الحكم، نُقل المتهمان إلى مراكز الاحتجاز لقضاء فترة عقوباتهما. هذا الحكم يُعد رسالة قوية بأن السلطات تتصدى بحزم للجرائم المختلفة ولا تسمح بانتشار ظاهرة تهريب المخدرات وحيازة الأسلحة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين لعدم المساس بالقوانين وتعزيز مفهوم العدالة وتطهير المجتمع من الجريمة.