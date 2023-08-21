الأبناء الثلاثة ومصروفات الدراسة

فيفى رمضان محمد سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات وتعول ثلاثة أبناء فى التعليم محمود 16 سنة طالب فى الصف الثانى الثانوى وحبيبة 14 سنة طالبة فى الصف الثانى الإعدادى وسيف7 سنوات فى الصف الأول الإبتدائى وليس للأسرة أى مصدر دخل ثابت تعيش منه أو حتى معاش يعينها على تعليم الأبناء ومصروفات الدراسة والأم ربة منزل ولا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة من مأكل وملبس وإيجار السكن 600 جنيه.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.