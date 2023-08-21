تداول 7 آلاف طن بضائع و484 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 484 شاحنة بضائع و65 سيارة وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة ومتنوعة و104 شاحنات بضائع و8 سيارات بينما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 380 شاحنةبضائع و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة العبارة امل و غادر ت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و190 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج و سينا وايلة .و شهد ميناء بورتوفيق امس استقبال السفينة EDVANTURA قادمة فارغة لشحن دقيق .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكبا بموانئها.



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.



زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

تقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.