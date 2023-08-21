محافظ الشرقية يوجه المسؤولين بفحص مشكلات المواطنين وتوفير الحلول

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏و المواقع الإلكترونية، ووجه المسؤولين بفحصها وحلها فوراً‎ لتلبية إحتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

وردًا على ما نشر تحت عنوان "شكوي من انقطاع المياه في قرية بأولاد صقر" مما أدى إلى إعاقة الحياة اليومية للمواطنين.

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن المنطقة محل الشكوى تتغذي من محطة مياه قرية ميت فارس المرشحة، وهي نهاية شبكات والمياه تصل بنظام المناوبة وفي حالة عدم وصول المياه يتم ارسال سيارات المياه عند طلب المواطن، وتتم المحاسبة طبقاً لللائحة التجارية الموحدة، وذلك من أجل تقديم كوب مياه صحي آمن للمواطنين.

ورداً على شكوى تحت عنوان "أهالي كفر نجم في أبو حماد" يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحي"والذي تسبب توقفه إلى انتشارالأمراض والأوبئة الخطيرة.

أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم الانتهاء من المشروع وجار تطهير وتسليك المطابق وتسليمها لشركة المياه تمهيداً لبدء تجارب التشغيل ودخول المشروع الخدمة، وذلك لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

أهالي قرية العزازي بفاقوس يشكون من انقطاع الكهرباء المتكرر

واستجابة للشكوى تحت عنوان"أهالي قرية العزازي بفاقوس يشكون من انقطاع الكهرباء المتكرر"، أفادت رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، أن المنطقة محل الشكوى تستمد تغذيتها من مغذى العزازي "لوحة توزيع أكياد" ويتم فصل المغذي ساعة واحدة يوميًا من الساعة 23 إلى الساعة 24 طبقًا لبرنامج تخفيف الأحمال الوارد من رئاسة مجلس الوزراء ولا توجد اي إنقطاعات أخرى.

وأفادت مديرية الطب البيطري بالشرقية بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للمارة والأطفال، بأنه تم تشكيل لجنة من المديرية وتم التعامل مع الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة والتخلص منها بطريقة صحية وآمنة، وذلك حفاظاً علي سلامة البيئة وأرواح المواطنين، جاء ذلك ردا علي شكوي تحت عنوان "هالي شارع العشرين بالزقازيق يشكون من انتشار الكلاب المسعورة".