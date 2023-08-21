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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بعصابة "الشرطة المزيفة" في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بأسوان لارتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، بإستيقافهما وإيهامهم بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

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 تحديد وضبط مرتكبى الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة.

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