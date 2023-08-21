القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على 4 اشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزةـ وبإستهداف المنزل أمكن ضبط (عدد 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.