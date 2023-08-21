جامعة سوهاج ومعهد إعداد القادة ينظمان ملتقى مستقبل أفضل لإعداد الطلاب

قال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن معهد إعداد القادة ينظم غدا الثلاثاء، ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالتعاون مع جامعة سوهاج، والذي يعقد تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

التوعية بأسس الأمن القومي المصري وكيفية محاربة الفكر المتطرف

وأضاف رئيس الجامعة أن الملتقى يتضمن محاضرات متنوعة تسهم في التوعية بأسس الأمن القومي المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار الغير سوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الإتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعي الطالب، بجانب عقد ورش العمل، وتنظيم زيارات للمشروعات القومية بمحافظة سوهاج.

توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة على أن هذا الملتقى يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل شبابي نعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وبناءً على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية، ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية في مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة في الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات.