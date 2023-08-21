توجيهات السيسي بشأن زيادة حجم المشروعات المتوسطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تعد تلك المشروعات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في أي بلد فهذه المشروعات تسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتقليل نسب الهجرة فى المحافظات وزيادة تحسن مستوى المعيشة.

دعم المشروعات



وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دعم المشروعات يؤدي إلى تعزيز الشمول المالي حيث تعد المشروعات واحدًا من أهم أدوات تعزيز الشمول المالي بفضل توجيهات الرئيس السيسي، يمكن للمزيد من الأفراد والمجموعات الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتطوير مشروعاتهم الصغيرة، مما يساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في النمو الاقتصادي، كذلك تشجيع الابتكار والريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر غالبا ما تكون مرنة وقادرة على التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق.

تعزيز الاقتصاد

وذكر الخبير الاقتصادي، أن دعم الرئيس السيسي لزيادة حجم هذه المشروعات، يمكن تشجيع روح الابتكار والريادة وتعزيز الاقتصاد الابتكاري في البلاد ، توفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر مصدرا هاما لخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات الكثافة اليدوية وزيادة حجم هذه المشروعات مما يُعني زيادة عدد الوظائف المتاحة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتقليل فرص البطالة ، كذلك تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يمكن تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات المختلفة من المجتمع، فهذه المشروعات تعمل على توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتمكين الفئات الأقل حظا اقتصاديا.

النمو الاقتصادي



وتابع خضر، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشمول المالي، وتقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تعكس تلك الخطوة تعكس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، مما يساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ودعم الشباب وزيادة دخل الأسرة المصرية وجعلها منتجة وبالتالي دعم الصناعات الثقيلة.