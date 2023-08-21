إزالة 107 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالتصدى لكافة صور التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

ومحاسبة المتعدين وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد ، من إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بقرى ، ( منقطين وشوشة وقلوصنا و اسطال) ،إلى جانب حي شمال و جنوب المدينة ، وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، برئاسة الدكتور محمد حلمي ، أسفرت الحملات عن إزالة ٣٩ حالة تعدِِ بقريتى طنبدى وآبا وأحياء بالمدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا ، ٨ حالات تعدِِ منها، ٥ حالات تعدِِ على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى ، بقرية بنى على ، و٣ حالات تعدِِ بالبناء المخالف بأحياء المدينة ، كما تمكنت مراكز ( المنيا و ديرمواس و أبوقرقاص ) جنوب المنيا ، من إزالة ٢٢ حالة تعدِِ.

منها ١٧ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية ، بقري، ( تله - البرجاية - دمشير - طوخ الخيل - و بنى محمد سلطان ) بمركز المنيا ، وحالتي تعدِِ بالبناء المخالف بقرية بنى حرام بمركز ومدينة ديرمواس ، و ٣ حالات تعدِِ بدون ترخيص ، بقريتى بنى عبيد ،و أسمنت ، بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة.