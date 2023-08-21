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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 107 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالتصدى لكافة صور التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص .

ومحاسبة المتعدين وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط  شمال محافظة المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد ، من إزالة ٣٨ حالة تعدِِ بقرى ، ( منقطين وشوشة وقلوصنا و اسطال) ،إلى جانب حي شمال و جنوب المدينة ، وفى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة ، برئاسة الدكتور محمد حلمي ، أسفرت الحملات عن إزالة ٣٩ حالة تعدِِ بقريتى طنبدى وآبا وأحياء بالمدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا ،  ٨ حالات تعدِِ منها،  ٥ حالات تعدِِ  على الأرض الزراعية خارج الحيز العمرانى ، بقرية بنى على ، و٣ حالات تعدِِ بالبناء المخالف بأحياء المدينة ، كما تمكنت مراكز ( المنيا و ديرمواس و أبوقرقاص ) جنوب المنيا ، من إزالة ٢٢ حالة تعدِِ.

 منها ١٧ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية ، بقري، ( تله - البرجاية - دمشير - طوخ الخيل - و بنى محمد سلطان ) بمركز المنيا ، وحالتي  تعدِِ بالبناء المخالف بقرية بنى حرام بمركز ومدينة ديرمواس ، و ٣ حالات تعدِِ بدون ترخيص ، بقريتى بنى عبيد ،و أسمنت ، بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة.

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