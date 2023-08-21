رصد مخدرات بـ3 ملايين جنيه في حملات أمنية بالسويس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالسويس، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالاتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال استقلال أحدهما سيارة واستقلال الثاني دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرامًا) بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.