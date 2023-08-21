انطلاق محاضرات الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحاميين

انطلقت أمس الأحد، أولى محاضرات الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، المحامين وأسرهم، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، وألقى المحاضرة الأولى اللواء أركان حرب أحمد يسري، عن «ماهية الإرهاب»، والمحاضرة الثانية، ألقاها اللواء أركان حرب عادل العمدة، عن «التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري»، وذلك تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وشهدت المحاضرات عدد كبير من المحامين وأسرهم المشتركين في الدورة، وهذا ما يشير إلى نجاح هذه الدورة، واستغرقت المحاضرات في اليوم الأول من الدورة حوالي 4 ساعات، وبانعقاد تلك المحاضرات في النادي النهري بالمعادي، فقد تم تدشين أكبر مشروع علمي متجدد في 37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية،

وبهذا تكون قد نجحت جهود نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في تطوير وتفعيل استفادة المحامين والمحاميات بالبروتوكول المثمر والبناء بين نقابة المحامين، وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ليحقق أكبر المكاسب العلمية التي تعود بالنفع على طرق التفكير الذي تتطلبها رسلة المحاماة السامية، والتي تعتمد بشكل أساسي على قاعدة المعلومات التي يتمتع بها المحامي بحجم قدراته المكتسبة وقدرته على الإستيعاب، ومواجهة كل الظروف بشكل يتسم بالحكمة والإتزان والفاعلية، وإفراغ كل تلك الأمور في قالب قانوني سليم.

واستطاع الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، تيسير وتذليل عقبات الانتقال من المحافظات البعيدة إلى مقر أكاديمية ناصر بالقاهرة، وتم انعقادها في مقرات وأندية المحامين على مستوى الجمهورية، وهذا بسبب التعاون الصادق بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وستثمر هذه الدورات وتحدث تطوير غير مسبوق في تشكيل وإثراء العقل الجمعي للسادة المحامين، ليصبح جميع المحامين والمحاميات في كل ربوع مصر متساويين في حق المعرفة المكفول دستوريًا.

تعقد محاضرات الدورة الأولى في الفتة من 20/8/2023 إلى 23/8/2023، وذلك أيام؛ «الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء»، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، و فخري الهمامي، المنسق العام للدورة.