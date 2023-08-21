ضبط 40 طن زيت طعام مكرر داخل مصنع بدون ترخيص في الشرقية

خلال حملات على الأنشطة التجارية..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية، وذلك لقيامه بإعادة تعبئة زيت طعام خام مكرر بدون ترخيص من الجهات المختصة، وإستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر، وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن، وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة قيد تحت رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023، ضد صاحب المصنع، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، وأحمد مرسي المفتش بالإدارة، قد شنت حملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم، وقد أسفرت الحملة عن ضبط السلع الغذائية الآتية:

· ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

· كما تم ضبط (٤٤٠٠) عبوة مانجو خاصة بالاطفال مجهولة المصدر، وغيرمطابقة للمواصفات القياسية.

· كما تم ضبط (٧٦) قاروصة سجائرمستوردة، ومجهولة المصدر من حيث (الفواتيرأوذكر البيانات أوبلد المنشأ) بإجمالى(٧٦٠) علبة سجائر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.