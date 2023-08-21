جامعة سوهاج تنظم معسكراً تدريبياً استعداداً للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي بجامعة سوهاج للفرق الطلابية المشاركة في اسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفتره من ٨ الي ١٤ سبتمبر القادم بمشاركة ٢٤ جامعة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة

وأضاف "النعماني" ان ذلك يأتي في اطار استعدادات الجامعة للمشاركة في فعاليات هذا الاسبوع، الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوى من الدولة المصرية، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات والتي تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات وتدفعهم للتعاون والألفة، وتنمي لديهم روح التنافس، والسعي دائما إلى الأفضل.

هذا وقد تفقد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب تدريبات الفرق المشاركه في أسبوع شباب الجامعات المقامة علي ارض ملاعب المدن الجامعية، يصاحبه الدكتور محمد كمال خليل وكيل كليه التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثه ونشأت عباس مسئول التواصل الطلابي بالبعثه وعدد من مديري ادارات رعايه الشباب.

وخلال زيارته تفقد نائب رئيس الجامعة تدريبات الفرق الرياضية المختلفة منها كره القدم طلبه، وكره طائره طالبات وفريق الجوالة وايضاً تدريبات القرأن الكريم طلبه وطالبات واستمع الي فريق كورال الجامعة، مشيداً بالجهد المبذول من قبل إدارة رعايه الشباب ومدربي الفرق الرياضيه وكذلك فريق الجواله والكورال، كما تحدث مع الطلاب وحثهم علي بذل الجهد والتقدم لتحقيق الفوز والمراكز المتقدمه في فعاليات الاسبوع.

وأوضح الدكتور محمد كمال خليل، أن بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات سوف تضم ١٥٩ فرداً، من بينهم ١١١ طالبًاو طالبة، سيتنافسون في عدد من الانشطة التي تتضمنها فاعليات الأسبوع والتى تسهم فى تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

وذكر صبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية ان المعسكر التدريبي للفرق المشاركة يستمر حتي يوم ٥ سبتمبر القادم ويشتمل علي التدريبات الخاصة بجميع الانشطة الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، ونشاط الجواله والتي تتم داخل قاعات وملاعب المدينة الجامعية.