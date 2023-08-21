عاجل
حقيقة تغيير إجراءات دخول مصر الاستثمارات الأجنبية في مصر..٩٧ مليار خلال ١٠ سنوات ودول عربية تحظى بنصيب الأسد
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 2887 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال المرور 2887 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 642 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

القبض على مُنتحل صفة طبيب بشري بالإسكندرية

القبض على عاطل انتحل صفة طبيب بشرى وأجرى عمليات جراحية بالإسكندرية

 حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات

فيما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مواد متعلقة

الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة

تحرير 224 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

كشف مُلابسات فيديو قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب بالجيزة

ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بطفلة

الداخلية تتمكن من ضبط طرفي مشاجرة بالسويس

القبض على مُنتحل صفة طبيب بشري بالإسكندرية