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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

82.6 % نموًا في أرباح "كيما" لتصل إلى 1.2 مليار جنيه

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة، إنها حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.