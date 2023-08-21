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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هيفاء وهبي تتصدر التريند بلوك جريء في الساحل الشمالي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تستمتع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هذه الأيام بقضاء عطلتها الصيفية في مراسي، وتحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أحدث إطلالاتها؛ لتخطف الأنظار بجمالها وارتداء ما يبرز رشاقتها وأنوثتها.

 

النجمة هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

 هيفاء وهبي بلوك صيفي جذاب

وبدت هيفاء وهبي بلوك صيفي جذاب، حيث ضم كروب توب بنصف أكمام باللون الرمادي المنقوش، ونسقت معه بنطالًا نفس النقشة؛ مما عكس أناقتها ونحافة خصرها، كما انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض الشفاف، وحملت حقيبه تتناغم مع ملابسها، فاختارتها باللون الفضي.

 

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بنطال شبك ومايوه بكيني| هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي

وتزينت هيفاء وهبي بمجموعة من المجوهرات الذهبية الأنيقة، فضمت أقراطًا لمن أذنيها، وإسورة كبيرة الحجم في اليد اليمنى.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل ويفي لامع، وقسمت الغُرة على الجانبين، وظهرت في بعض اللقطات وهي مثبته خصلاتها بيدها إلى الخلف؛ لتبرز جمال ملامحها.

 

هيفاء وهبي

ووضعت هيفاء مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على رسمة العين، فاعتمدت ظلال العين بدرجات البني بالإضافة إلى الكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

 

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بنطال شبك ومايوه بكيني| هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي

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