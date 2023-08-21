هزة أرضية بقوة 3 ريختر شمال غرب اللاذقية بسوريا

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب اللاذقية بـ 28 كم.

وذكر المركز فى بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهزة وقعت في الساعة الـ 46: 8 صباحًا بتوقيت سوريا في شمال غرب اللاذقية على خط الطول 35.583، وخط العرض 35.721، وعلى عمق 5 كم.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 1.5 و 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المركز فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الرصد التابعة له سجلت هزتين في لواء إسكندرون بقوة 3.0 و 1.8 درجة على مقياس ريختر، وهزة وسط تركيا بقوة 3.8 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 36 كيلومتراً بقوة 2.0 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 32 كيلومترا وبقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن بداية شهر أغسطس الحالى أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانى "أوتشا" يواصل توفير المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، مشيراً إلى وصول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من المنظمة الدولية للهجرة قادمة عبر معبر باب السلام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار حق، إلى أن الشاحنات كانت تحمل مواد إيواء، مؤكداً أن المزيد من الشاحنات وفرق الأمم المتحدة من المخطط لها أن تصل إلى سوريا في الأيام القادمة عبر معبري باب السلام والراعي.