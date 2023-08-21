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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إغلاق مداخل ومخارج الخليل بحثًا عن مُنفذ إطلاق نار قرب "كريات أربع"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل ومخارجها، وذلك بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع والتي أسفرت حتى الآن عن وفاة مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية. 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شرق رام الله

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن غلق قوات الاحتلال للمداخل والمخارج أسفر عن أزمة مرورية خانقة. 

هجمات من قبل المستوطنين وحصارًا من قبل جيش الاحتلال

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل إن مستوطنة قتلت وأصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة منها في إطلاق نار قرب المستوطنة. 

وكان مُستوطنان إسرائيليان قد توفيا بالرصاص من مسافة الصفر قبل يومين في بلدة "حوارة" في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة. 

ومنذ ذلك الحين تشهد قرى وبلدات فلسطينية في المُحافظة المذكورة هجمات من قبل المستوطنين وحصارًا من قبل جيش الاحتلال الذي لم يعثر حتى الآن على مُنفذ العملية التي وقعت في مغسلة للسيارات.

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