البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية لدعم ضحايا الإرهاب بالمنطقة العربية

أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على أهمية تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب فى المنطقة العربية والتوعية بما يعانونه من مَآسٍ وآلام باعتبار الاهتمام بهؤلاء الضحايا لا ينفصل عن الجهود الشاملة التى ينخرط بها المجتمع الدولي ككل لمواجهة الإرهاب.

إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم

وبمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 21 من أغسطس من كل عام، شدد "العسومي"، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والدولي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة والتي تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم في كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلا عن إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، اتساقا مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتى أكدت على ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب، والتي لم تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، وإنما أكدت على أهمية الحفاظ على نسيج المجتمعات.

وذَكر العسومي بجهود البرلمان العربي المبذولة في هذا الصدد، واهتمامه بإعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، بهدف مساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية الخاصة، ووضع قوانين في هذا الشأن لا سيما وأن الدول العربية أكثر من عانى واكتوى بنيران الإرهاب، مجدداً في الوقت ذاته، الدعوة إلى الدول بالتزامها بإعمال حقوق الضحايا، وضمان تحقيق حقوقهم في الانتصاف والجبر التي يكفلها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان وأن حماية حقوق الضحايا من بين الاستراتيجيّات الأساسية لمنع الإرهاب ووضع حدّ للدوّامات التي تولّد العنف.