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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة عامل نظافة بحلوان

محكمة
محكمة

توصلت تحريات رجال مباحث حلوان، إلى استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة عامل نظافة بجوار نادي حلوان العام.

 

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أوضحت كاميرات المراقبة التي سجلت اللحظات الأخيرة في حياة العامل أنه كان يجمع المخلفات البلاستيكية بمفرده وسقط أرضا عقب إصابته بأزمة صحية.

 

وبسؤال شهود العيان بالمنطقة أكدوا أن المجني عليه اعتاد الحضور يوميًا ليجمع المخلفات البلاستيكية لإعادة بيعها ولا توجد خلافات له مع آخرين.

حل لغز العثور على جثمان شخص بجوار نادي حلوان العام

وكان يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لحل لغز العثور على جثمان شخص بجوار نادي حلوان العام دون أوراق تثبت هويته.

 

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص ملقى بأحد شوارع منطقة حلوان.

 

البداية عندما تلقى رجال مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بمدينة الموظفين بجوار نادي حلوان العام.

 

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة لشخص في العقد الرابع من عمره يرتدي كامل ملابسه ولم يستدل على هويته.

 

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