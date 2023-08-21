الإسماعيلية للدواجن تحسم تفاوضها حول تأجير أصول الشركة

نفت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن في بيان للبورصة، ما يتردد عن تفاوضها مع عدد من الجهات للمشاركة أو استئجار بعض أو كل وحدات الإنتاج لمصنع العلف ومزارع الأمهات ومعمل التفريخ ومزراع التسمين والمجزر الآلي.

قالت أنها شكلت لجنة لدراسة الاستفادة المثلى لبعض أصول الشركة ودراسة ما يرد من عروض، مؤكدة أن اللجنة لم تقم حتى تاريخه بالوصول إلى قرار أو عرض مقترحات أو بدائل للاستفادة من أصول الشركة بالطريقة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها.

يشار إلى أن الإسماعيلية مصر للدواجن، سجلت صافي خسارة بلغ 55.25 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 21 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.