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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة مستوطنة إسرائيلية في إطلاق نار جنوب الضفة الغربية

وفاة مستوطنة إسرائيلية
وفاة مستوطنة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بوفاة مستوطنة إسرائيلية فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. 

 

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الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومة إسرائيل نتائج جرائمها في الضفة الغربية

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وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مُنفذ العملية أطلق النار صوب المُستوطنة داخل السيارة وترك طفلة دون أن يصيبها بأذى.

 

وذكر موقع "ماكور ريشون" أن مستوطنا آخر أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.. وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن حالة المصاب الثاني حرجة للغاية. 

اعتقال 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. 

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن نصف الاعتقالات وقعت في محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، إذ جرى اعتقال 6 فلسطينيين منها بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك فلسطينيين اثنين من منطقة "كفر عقب" الواقعة شمال القدس، والقريبة من حاجز "قلنديا" العسكري الذي يفصل بين القدس إلى منطقتين (داخل وخارج الجدار).

 

وفي محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة وهي أكبر المحافظات، جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

 

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية والقريبة من الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن أراضي الـ 48.

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