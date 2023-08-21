مودريتش يثق في قدرته على المشاركة الأساسية مع الريال

أبدى الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ثقته في قدرته على المشاركة الأساسية مع ناديه الموسم الحالي خاصة في المواجهات الكبرى.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الإثنين إلى أن مودريتش بالرغم من استيائه لعدم التواجد الأساسي في بداية هذا الموسم إلا أنه يدرك جيدًا رؤية كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي بالاعتماد على الرباعي أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي وجود بيلنجهام" باعتبارهم مستقبل النادي.



وواصلت ، مودريتش يدرك جيدًا قيمة ناديه ، كذلك يعلم وصوله إلى عامه الـ 37 ، وأن الخبرة من المؤكد أن تكون مطلوبة في المواجهات الكبرى.

ونفى مودريتش وفقًَا لما أكدته التقارير وجود أي نية في الرحيل هذا الموسم عن الفريق.

كان نادي ريال الإسباني قد أعلن في يونيو الماضي رسميًا تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لموسم إضافي حتي 2024 .

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر " عن التجديد قائلاً : رسيمًا جددت إدارة الملكي التعاقد معولوكا مودريتش بعقد حتى 30 يونيو 2024.

كان الدولي الكرواتي مودريتش صاحب الـ37 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في موسم 2012 لعب مع الملكي 488 مباراة بمختلف المسابقات ، ونجح في تحقيق 23 لقب خلال مسيراته مع العملاق الإسباني وهم 5 دوري أبطال أوروبا ، 5 ألقاب لكأس العالم للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 2 كأس ملك إسبانيا و 4 ألقاب. كؤوس السوبر الاسباني.