طقس حار نهارًا بالمنيا.. الصغرى 24 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 ، طقسا حارًا رطبًا طوال ساعات النهار، على ربوع البلاد، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى ، والوجه البحرى ، و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ، ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة في المنيا اليوم الإثنين

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، أن تسجل درجات الحرارة ، اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى والمحسوسة 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة، المنيا العظمى 37 والصغرى 24 درجة.