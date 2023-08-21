3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجًا في أسيوط

أكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه تم توقيع 55 بروتوكول من التعاون المبرم بين شركة مياه أسيوط والجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية والذي يهدف إلي مساعدة محدودي الدخل في القرى الأولى بالرعاية لتوصيل الخدمات لهم دون التقيد بالموقع الجغرافي داخل نطاق محافظة أسيوط طبقا للوائح والقوانين، وإيمانًا من الشركة بالدور المجتمعي الذي تقدمه مثل هذه الجمعيات لغرس نبتة مثمرة في المجتمع المصري.

حتي أكد الشرقاوي أنه تم خلال العام الحالى 2023 تنفيذ ما يقرب من 3000 وصلة منزلية مشيرًا إلى أنه طبقًا لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة والجمعيات الأهلية والتى تأتى كمشاركة مجتمعية تقوم بها الشركة اعترافًا بدورها كمؤسسة تساهم فى البناء والتعمير الحضاري والتنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، والتدخل الأمني لتكريمه وحفظ كرامته للارتقاء بالمستوى المعيشى.

وأضاف أن الدور الفعال الذي يقوم به فريق التوعية والمشاركة المجتمعية في عملية أبحاث الحالات الاجتماعية والمسح الميداني للمناطق والأسر المستهدفة للتأكد من مدى استحقاقها طبقًا لشروط التوصيل بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، باعتبار أنها أصبحت ضرورة لمساندة الدولة وتعزيز الخدمات الحيوية.

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا

مياة اسيوط: تنفذ 3000 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجا