تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس اليوم.. أرتيتا يدفع بالقوة الضاربة

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ستاد سيلهرست بارك في مدينة لندن، حيث تقام مباراة علي صفيح ساخن تجمع بين فريقي أرسنال ونظيره كريستال بالاس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

من المنتظر أن يبدأ مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالصفقات الجديدة في خطته الأساسية اليوم، حيث من المنتظر ان يشارك كلا من كاي هافيرتز وديكلان رايس في المباراة ، بالإضافة للأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الخطيرة التي تتمثل في إدوارد تيكيتاه وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي.

ليكون تشكيل آرسنال المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، بنيامين وايت، يوريان تيمبر.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيكتها، جابرييل مارتينيلي.

أرسنال يبحث عن تحقيق ما فشل فيه الموسم الماضي

يخوض فريق ارسنال بقيادة مايكل أرتيتا لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة البداية القوية الموسم وهو يرغب في الحصول على اللقب وخاصة بعد أن حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب اللقب.

وتمكن فريق ارسنال من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على توتنهام فورست بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، حصدها من الانتصار على نوتنجهام فورست، بثنائية مقابل هدف، فيما يقف كريستال بالاس في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، بالرصيد ذاته أيضا، من تحقيق الانتصار على شيفيلد يونايتد، في الجولة الأولى من البطولة المحلية.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس والقناة الناقلة

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وكريستال بالاس مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتذاع عبر قناة bein sport premium 1، أ