أزهر الشرقية يبحث آليات تنفيذ ضوابط ندب المعلمين بالإدارات التعليمية

اجتمع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، بمدير إدارة التنسيق، لبحث آليات تنفيذ ضوابط ندب المعلمين بكافة الإدارات التعليمية لجميع التخصصات.

طالب رئيس المنطقة أسامة الباشا، مدير إدارة التنسيق لمنطقة الشرقية، بتنفيذ المقترح المتفق عليه لسد العجز بتنفيذ خطابات الندب بين المعاهد طبقًا للرؤية التي أقرها رئيس الإدارة المركزية منذ العام الماضي.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة الاستعداد الجيد وتنفيذ حركة الندب والنقل لصالح العمل مع التأكيد على تفعيل كافة الضوابط المعمول بها لسد عجز بعض التخصصات.

وناشد رئيس أزهر الشرقية بتغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد، مطالبًا مديري الإدارات التعليمية عدم التهاون في تنفيذ خطابات الندب، يأتي ذلك في إطار استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ على الوجه الأكمل.