محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة في إطار خطة تطوير أداء الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. شهدت الحركة تصعيدًا واختيارًا لعدد من القيادات المتميزة في الوحدات القروية، حيث وجه الشكر لرؤساء القرى السابقين على ما بذلوه من جهود ساهمت في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.

أسماء رؤساء القرى الجدد

جدول التنقلات يتضمن أسماء رؤساء القرى الجدد في مركز الخارجة وهم صابر محمد إسماعيل نائب ثان رئيس مركز الخارجة والمشرف على قرى بشائر خير الوادي إبراهيم محمد إبراهيم سكرتيرًا لمركز الخارجة وأحمد محمد عبد الحميد رئيسًا للوحدة المحلية لقري المنيرة ووائل زمزمي أحمد رئيسًا للوحدة المحلية لقري الشركة ٥٥ وليلى على غوينم رئيسًا للوحدة المحلية لقرى جناح ومحمود حسين علي رئيسًا للوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة وجميل السيد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرى شرق بولاق ومحمد عبد التواب عبد الناصح رئيسًا للوحدة المحلية لقرى بولاق ويوسف أحمد محمد رئيسًا للوحدة المحلية لقرى صنعاء وعلي يوسف السيد رئيسًا للوحدة المحلية لقرى فلسطين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظ لتعزيز التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعكس التزامه بتفعيل دور الإدارة المحلية في تعزيز الحياة المجتمعية وتلبية احتياجات الأهالي. يُعتبر اختيار القادة المتميزين وتنقلات رؤساء الوحدات القروية خطوة هامة في تعزيز العمل الجماعي وبناء فريق قائم على المهارات والكفاءات التنظيمية والإدارية. يُتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق التقدم والتطور في الوحدات القروية بمركز الخارجة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المحلية المقدمة لهم.

بالتالي، فإن قرار اعتماد هذه الحركة يعكس التزام السلطات المحلية بتوفير الإدارة القوية والقادرة على تطبيق سياسات التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات في المناطق الريفية. إن استقرار قيادة الوحدات القروية يسهم في بناء رؤية مشتركة وتوجيه الجهود نحو تحقيق التطلعات المستقبلية للمجتمع. إن هذه الحركة تعد خطوة هامة نحو تحسين أداء الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.