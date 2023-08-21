سيدة تدهس مسناً بسيارتها في الجيزة

أصيب شخص بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى القصر العيني وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من مستشفى القصر العيني، بوصول موظف 60 سنة مصاب بنزيف داخلي بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال جرى التقابل مع زوجة المصاب ربة منزل والتي أفادت خلال عبور زوجها الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي تقودها موظفة 30 سنة، وجرى التحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط موظفة استعانت بشخصين لدهس مديرة مدرسة أسفل سيارة بالإسكندرية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.



رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها، وتم ضبط الاخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة الإدارية تعاين موقع وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بمصيف بلطيم: لا توجد عوامل أمان وعزل لأسلاك الكهرباء

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من السادة أعضاء النيابة ضم كلاً من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، و سمير العشري - رئيس النيابة، و أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.

وجاري استكمال التحقيقات.