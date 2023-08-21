طرق العلاج من لسعات قنديل البحر

حذرت هيئة الدواء المصرية من لسعات قنديل البحر نظرًا لأنه من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يقومون بالسباحة أو الغوص في البحار والمحيطات حيث تمثل غالبًا خطورة على الانسان وذلك بالتزامن مع موسم المصايف خلال فصل الصيف.

وقناديل البحر لها أنواع مختلفة وبالتالي تأثير لساعتها بيختلف على حسب نوعها.



قنديل البحر

وقنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات يصنف فى شعبة الاسفنجيات وشكله عبارة عن كيس شفاف له أرجل إضافية وله قوام يشبه "الجيلى" أو الهلام، وهو بسيط غير معقد حيث يحتوى على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية يتبع فصيلة اللافقريات وليس له عمود فقرى ولا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام.



لسعات قنديل البحر



تحدث لسعات قنديل البحر عند الاحتكاك بجسم القنديل، كما أنه لايزال بإمكان قنديل البحر الذي جرفته المياه إلى الشاطئ إطلاق لسعات سامة عند ملامسته.



أعراض لسعات قنديل البحر



الشعور بألم حارق ​

الإحساس بالوخز ​

لسع

حكة

تورم

كدمات أو آثار على الجلد من ملامسة القنديل للجلد​

فرط التعرق ​

صداع ​

آلام في العضلات أو تشنجات ​

الإغماء أو الدوخة

طرق العلاج

غسل الجلد بماء البحر و الخل على الفور

إزالة مخالب القنديل المرئية بأكملها من الجلد باستخدام ملقاط رفيع



نقع الجلد في ماء حتى يخف الألم والذي قد يستغرق من ٢٠ -٤٥ دقيقة

استشارة الصيدلي لوضع كريم أو مرهم يحتوي على ٠،٥٪؜ -١٪؜ هيدروكورتيزون على الجلد المصاب مرتين يوميًا.​