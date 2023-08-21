خلاف على الأجرة.. عامل يطعن سائق بسلاح أبيض في أبو النمرس

أصيب سائق بجرح قطعي بالرقبة في مشاجرة مع عامل بسبب خلافات على الأجرة بمنطقة أبو النمرس، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغ بوجود مشاجرة ومصاب بمنطقة أبو النمرس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة بين سائق 30 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة والحالة العامة سيئة على يد عامل20 سنة، تعدى خلالها الأخير على المصاب بسلاح أبيض «مطواه» بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على الأجرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط موظفة استعانت بشخصين لدهس مديرة مدرسة أسفل سيارة بالإسكندرية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها، وتم ضبط الأخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.