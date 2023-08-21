ثبات أسعار اللحوم وارتفاع الأسماك بأسواق محافظة البحيرة

شهدت اسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الاثنين ، إستمرار ثبات في الاسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة ما بين 270جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 170إلى 200جنيه للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 140 و 170جنيها للكيلو .

وفي أسواق الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ، واصلت الأسعارإرتفاعها ،حيث تراوحت أسعار البوري مابين 90إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 260إلي 300جنيها للكيلو بينما تراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 210إلي 250جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 190جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 75 إلى 90 جنيها للكيلو ، وتراوحي أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 60 و70جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي احجام صغيرة ما بين 40 و 50 جنيها للكيلو .